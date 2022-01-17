Свердловский депутат купил за миллиард ТЦ «Аида» в Екатеринбурге

Здание находится в плачевном состоянии. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов купил торговый центр «Аида» в Екатеринбурге. Своими планами на здание он поделился с «КП-Екатеринбург».

- У нас 29 декабря прошла сделка с предыдущем собственником. Купили торговый центр, но состояние не сразу оценили. Оно очень удручающее. Пришлось перед новым годом даже закрыть туалеты, потому что канализация в плохом состоянии, - рассказал Смирнов.

ТЦ «Аида» выставляли на продажу за 1,1 миллиарда рублей. Депутат признался, что ему сделали скидку, но символическую. Он приобрел здание больше чем за миллиард рублей.

Депутат отметил, что сейчас все силы бросили на то, чтобы привести в порядок инженерные сети. Планируется отремонтировать отопление, водоснабжение, канализацию, систему безопасности воздухообмена. При этом торговый центр на время ремонта закрывать не будут.

- Где-то к лету планируем организовать на первом этаже рынок по образцу «ЭкоМолл Гранат» и рынка «Омега», - раскрыл планы Смирнов.

Он подчеркнул, что во время пандемии и QR-кодов он опасался покупать ТЦ. Однако депутат надеется на лучшее.

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