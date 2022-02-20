После гибели рабочего на стройплощадке в Академическом возбуждено уголовное дело

Мужчина погиб на месте происшествия. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В воскресенье, 20 февраля, в Академическом районе на улице Академика Сахарова на стройплощадке погиб рабочий. Мужчину засыпало при обвале грунта в траншее глубиной пять метров. После случившегося следователи, сотрудники полиции и прокуратуры организовали проверку. К вечеру воскресенья в Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». - Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до четырех лет лишения свободы, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области.

Следователи уже осмотрели место происшествия и теперь допрашивают свидетелей. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу. Помимо этого Следственный комитет намерен изучить документацию по строящемуся зданию, чтобы выяснить, когда проводился инструктаж рабочих по технике безопасности.