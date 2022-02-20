Грунт обвалился и рабочего засыпало в траншее: в Академическом на стройплощадке погиб мужчина

Мужчина уронил что-то в траншею и хотел достать этот предмет. В этот момент и обвалился грунт. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В полдень в Академическом районе произошло ЧП. На улице Академика Сахарова на стройплощадке дома №95/3 обвалился грунт. Он рухнул в траншею глубиной пять метров вместе с одним из рабочих. К месту происшествия прибыли машина реанимации, МЧС, полиция. Но спасти человека не удалось.

- Он получил травмы, не совместимые с жизнью, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - Прибывшие спасатели с помощью оборудования извлекли погибшего. Прокуратура района проводит проверку, запрошена документация в органах местного самоуправления, а также у подрядчика, осуществляющего строительные работы.

Сейчас в надзорном ведомстве проверяют, как соблюдались требования закона по охране труда и соблюдению техники безопасности при проведении земляных и строительных работ. Сотрудники Следственного комитета России после случившегося организовали проверку.

В ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры и полиции. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тело умершего направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Также истребуется документация о выполнявшихся работах на указанном строящемся объекте, о проведении инструктажа рабочих на предмет соблюдения техники безопасности.

Подробности случившегося сообщили в областном полицейском главке. Как оказалось, перед обвалом грунта молодой человек что-то уронил в траншею и решил спуститься в нее за этим предметом.

- В этот момент произошел обвал грунта, в результате чего мужчина погиб, - рассказал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Его личность полицией уже установлена: это гражданин Филинских, 1983 года рождения. Он проживает на съемной квартире в областном центре. Был прописан в Нижней Туре.