В Академическом на стройплощадке пострадал рабочий

К месту происшествия прибыли медики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 20 февраля, в Академическом районе Екатеринбурга произошло ЧП. На строительной площадке одного из домов пострадал рабочий.

- Сообщение о травмировании рабочего поступило в отдел полиции №8, - уточняют в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. - На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

В полиции сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, рабочего завалило грунтом. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com/incekb

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