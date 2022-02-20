В Академическом на стройплощадке пострадал рабочий

К месту происшествия прибыли медики.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сегодня, 20 февраля, в Академическом районе Екатеринбурга произошло ЧП. На строительной площадке одного из домов пострадал рабочий.
- Сообщение о травмировании рабочего поступило в отдел полиции №8, - уточняют в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. - На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.
В полиции сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.
По словам очевидцев, рабочего завалило грунтом. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com/incekb
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