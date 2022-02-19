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Общество19 февраля 2022 12:57

В Свердловской области возродят лигу клуба веселых и находчивых

Первое выступление команд запланировано уже на 16 марта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Радостной новостью поделился генеральный директор МТС Live Hall Игорь Данилов

Радостной новостью поделился генеральный директор МТС Live Hall Игорь Данилов

Фото: Александр БОЙКО

В Свердловской области возродят лигу клуба веселых и находчивых, которая получит название «ЕКАТ». Официальной площадкой для игр станет МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Первое выступление уже запланировано на 16 марта. Радостной новостью поделился генеральный директор МТС Live Hall Игорь Данилов.

- В январе на фестивале КВН в Сочи, мы договорились с АМиК возродить уральскую лигу и дать ей новое название, привнести в нее новые смыслы. Молодые КВНщики с Урала и гости из других регионов покажут зрителям знакомую всем добрую, смешную игру с уральским акцентом. Всех зову и очень жду, - написал на своей странице в социальных сетях Игорь Данилов.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге прошла встреча выпускников КВН. Мероприятие, которое отменили из-за пандемии в 2020 году, состоялось 19 июня. Концерт провели как раз в конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Бессменный ведущий игры Александр Масляков посетил уральскую столицу по приглашению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.