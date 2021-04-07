В Екатеринбурге проведут встречу выпускников КВН

Уральский регион по праву может считать себя одним из лидеров знаменитой игры Фото: Александр БОЙКО

В Екатеринбурге пройдет встреча выпускников КВН. Мероприятие, которое отменили из-за пандемии в 2020 году, состоится 19 июня этого года. Концерт проведут в конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Бессменный ведущий игры Александр Масляков посетит уральскую столицу по приглашению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Конкретные команды-участники пока не называются.

- Встреча трех команд-чемпионов Высшей лиги Клуба веселых и находчивых разных лет прошла в Екатеринбурге в сентябре 2019 года в новом конгресс-центре. А сама игра затем была показана на Первом канале, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

Уральский регион по праву может считать себя одним из лидеров знаменитой игры. В это движение вовлечены тысячи человек всех возрастов и профессий. Кроме того, именно в Екатеринбурге родился руководитель клуба веселых и находчивых Александр Васильевич Масляков.