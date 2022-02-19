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Общество19 февраля 2022 8:41

В Екатеринбурге парень нашел в ТЦ банковскую карту и снял с нее 19 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В отношении злоумышленника решается вопрос об избрании меры пресечения

В отношении злоумышленника решается вопрос об избрании меры пресечения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге молодой человек нашел в торговом центре банковскую карту, но не стал возвращать ее законному владельцу и потратил часть хранившихся там средств. В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что с ее счета пропали больше 19 тысяч рублей, однако никаких покупок она не делала.

- В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денег с карты заявительницы и задержали. Им оказался ранее несудимый житель Екатеринбурга, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». В отношении злоумышленника решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее в Каменске-Уральском 19-летний молодой человек нарвался на мошенника, когда пытался продать нагрудные значки своего деда, и потерял больше шести тысяч рублей.