В Каменске-Уральском 19-летний парень наткнулся на мошенника, продавая значки деда

Уралец понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Каменске-Уральском 19-летний молодой человек нарвался на мошенника, когда пытался продать нагрудные значки своего деда, и потерял больше шести тысяч рублей. Парень разместил объявление на сайте, после чего ему написал потенциальный покупатель и попросил оформить «безопасную сделку» через курьера.

- Заявитель поверил «покупателю» и согласился. Неустановленный сообщил, что через сайт уже осуществил оплату, а для подтверждения сделки и получения денежных средств, аферист отправил ссылку, пройдя по которой, продавец ввел данные своей банковской карты и код, рассказали в МО МВД «Каменск-Уральский».

Через несколько минут парню пришло сообщение о том, что с его счета списали чуть больше шести тысяч рублей, о чем он рассказал покупателю. Однако тот заверил, что произошел технический сбой сайта, и предложил обратиться в поддержку. Позже он перестал выходить на связь. Уралец понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».