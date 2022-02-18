На Химмаше водитель иномарки сбил 7-летнего мальчика

Мальчику оказана медицинская помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Грибоедова,22 водитель иномарки «Киа» сбил семилетнего мальчика, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Как сообщает городская Госавтоинспекция «КП-Екатеринбург», инцидент произошел 18 февраля в 16:40.

- Мальчику оказана медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, - рассказали в ГИБДД.

Ранее мы писали, о мужчине, который погиб в аварии под Ревдой. За день до трагедии он отпраздновал свой 37-ой День рождения. Как рассказала «КП-Екатеринбург» жена погибшего Юлия, они с Дмитрием вместе счастливо прожили в браке десять лет. Все семейные хлопоты супруги делили на двоих. А для сына Юлии от первого брака Дима был как родной отец.