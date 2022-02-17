«Накануне аварии отпраздновал день рождения»: на трассе под Ревдой в смертельном ДТП погиб отец двоих детей

Мужчина погиб на месте. Фото: УГИБДД по Свердловской области/личный архив.

Смертельное ДТП произошло под Ревдой 14 февраля. Мужчина за рулем «Шевроле Спарк» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле Лачетти». Водитель первого автомобиля погиб на месте ДТП, а водитель и пассажиры второй иномарки попали в больницу.

Дмитрий работал на заводе. Фото: личная страница «Вконтакте» Дмитрия Сысоева.

Как оказалось, в автокатастрофе погиб 37-летний Дмитрий Сысоев. Свой последний День рождения он отпраздновал буквально накануне трагедии. Родные и знакомые Дмитрия Сысоева, который много лет проработал на СУМЗе, рассказали «КП-Екатеринбург» о том, что он был замечательным семьянином.

- У Дмитрия остался сын Илья, ему сейчас 14 лет, - рассказала «КП-Екатеринбург» падчерица Дмитрия Ксения Ковязина, уточнив, что в финансовой помощи для организации похорон семья не нуждается.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» жена погибшего Юлия, они с Дмитрием вместе счастливо прожили в браке десять лет. Все семейные хлопоты супруги делили на двоих. А для сына Юлии от первого брака Дима был как родной отец.

- Сын Димы от первого брака живет с мамой, его зовут Илья ему 14 лет. Когда я познакомилась с Димой, моему сыну было 8 лет. Ему в этом году 17 февраля ему исполнилось 18 лет. Дима полностью брал на себя все обязанности по его воспитанию. Димочка всегда помогал сыну с учебой, проводил с ним совместное время. Я была на работе, когда узнала, что его больше нет. Я не знаю, как без него буду жить, - рассказала Юлия Максунова «КП-Екатеринбург».

Коллеги и одноклассники отзываются в погибшем, как о добром человеке, который всегда приходил на помощь в трудную минуту.

- Никогда не слышал от него плохого слова, на просьбы помочь он всегда откликался, - вспоминает его одноклассник Виктор Агадулин.

У Дмитрия остался несовершеннолетний сын. Фото: личная страница «Вконтакте» Дмитрия Сысоева.

Для знакомых Дмитрия Сысоева новость о том, что он погиб в ДТП вызвала шок.

- Он ответственный, надежный, к нему относились с уважением. Так нелепо – уйти в таком возрасте. Очень жаль. Искренние соболезнования семье, - говорит знакомая погибшего Валентина Исаева.

Церемония прощания с Дмитрием Сысоевым пройдет в Ревде 18 февраля. В 14.00 на площади у магазина «Фотоленд» будет ждать автобус с 13:20 до 13:40.

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