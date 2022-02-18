Губернатор Свердловской области официально подписал документ о выводе школьников с дистанта

Указ под номером 60-УГ опубликовали на официальном-интернет портале правовой информации Свердловской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Свердловской области официально подписал указ об отмене дистанционного обучения в школах, колледжах и техникумах. Такую систему вводили из-за стремительного распространения коронавируса в регионе. Указ под номером 60-УГ опубликовали на официальном-интернет портале правовой информации Свердловской области.

- Пункт 19-1 признать утратившим силу. Настоящий указ вступает в силу с 21 февраля, - говорится в документе.

Известно, что этот пункт включал в себя рекомендации о переводе на дистанционную форму обучения учеников 2-8 классов школ и гимназий, государственных и частных колледжей и техникумов, а также учеников организаций дополнительного образования.

Ранее Евгений Куйвашев рассказал, как организуют работу кружков и секций, в том числе в спортивных, во время временного дистанта школьников. По словам главы региона, учреждения дополнительного образования начали свою работу в штатном режиме уже с 12 февраля.