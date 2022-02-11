Губернатор Свердловской области сообщил, что кружки и секции для школьников выводят с дистанта

А с 17 февраля ученики 1-8 классов смогут выйти на учебу в школы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Свердловской области рассказал, как будут работать кружки и секции, в том числе в спортивные, во время временного дистанта школьников. По словам главы региона, учреждения дополнительного образования начнут свою работу в штатном режиме уже с 12 февраля.

- А с 17 февраля ученики 1-8 классов смогут выйти на учебу в школы. По словам специалистов, нам удалось выйти на плато, в ближайшие недели заболеваемость начнет постепенно снижаться, поэтому для школ мы можем отменить дистант, - уточнил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

При этом губернатор добавил, что на удаленке остаются студенты государственных колледжей. Муниципальным и частным техникумам и училищам также рекомендуют не выводить детей на учебу. Планируется, что их вернут в аудитории после анализа заболеваемости среди школьников. А вот руководство высших учебных заведений может определить форму обучения самостоятельно.