В Екатеринбурге исчез провокационный арт-объект, стоявший между храмов

Автор арт-оъекта раздавал свои работы друзьям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с Вознесенской горки пропала металлическая работа в виде женского силуэта. Напомним, что провокационный арт-объект был установлен на улице Карла Либкнехта между Храмом на Крови и Вознесенской церковью осенью прошлого года, но внимание на него обратили в понедельник, 14 февраля.

Официальный представитель Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова рассказывала, что посыл этого произведения ей малопонятен. Где в настоящий момент находится работа в виде женского силуэта непонятно. Кто именно унес эту работу с Вознесенской горки также неизвестно.

Создатель провокационного арт-объекта рассказывал «КП-Екатеринбург», что эти произведения из метала он делал для себя и отдавал на выставки.

Теперь Вознесенская горка пуста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пространство у Храма на Крови ранее уже становилось объектом интереса для уличных художников. Там появлялось граффити с патриархом Кириллом, который был изображен, как Скрудж Макдак. Коммунальные службы уничтожили рисунок.

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