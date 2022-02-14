На Вознесенской горке заметили провокационный арт-объект

Инженер делал их для себя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Вознесенской горке между Храмом на Крови и Вознесенской церковью недавно появился необычный арт-объект виде силуэта обнаженной девушки.

Всего инженер сделал 20 подобных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работу изготовил местный житель Илья Бузунов, по образованию он - инженер. Свои произведения Илья делал для себя и несколько раз отправлял их на выставки.

- Кто именно мою работу установил напротив храма, я не знаю. Я делал ее для себя. Нахожу в интернете картинку и перевожу на металл, а потом вырезаю, крашу. Работы я дарю своим друзьям. Несколько неудачных работ мне пришлось выбросить, - рассказал «КП-Екатеринбург» инженер Илья Бузунов.

Спроса на подобные произведения у жителей нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказал инженер, всего он сделал 20 металлических работ. Часть из них он хранит у себя дома. Это хобби. Основная работа Ильи Бузунова также связана с инжинирингом.

- Одну металлическую картину отправлял в Америку. У нас в Екатеринбурге выставлялся в галерее аутлета в Солнечном и Сити-центре. Но какого-то особого интереса они тогда не вызвали, - продолжает Илья Бузунов.

Часть работ Илья хранит у себя дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спрогнозировать реакцию жителей на арт-объект с обнаженной дамой Илья не берется.

Некоторые арт-объекты создатель отправлял за рубеж. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что пространство у Храма-на-Крови неоднократно притягивало уличных художников.Зимой прошлого года граффитисты изображали патриарха Кирилла в амплуа Скруджа Макдака, который купается в деньгах. Коммунальщики немедленно уничтожили настенную живопись.

МНЕНИЯ

Анжела ТАМБОВА, официальный представитель Екатеринбургской епархии:

- Признаться, посыл этого «арт-объекта» малопонятен. Пусть это останется на совести тех, кто замыслил и сделал. «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Это слова апостола Павла. Конечно, очень бы хотелось, чтобы творческая энергия направлялась в созидательное русло. В произошедшем же давайте постараемся увидеть очередное напоминание обществу том, что нужно беречь свои ценности.

Вадим САВИН, член общественной палаты Свердловской области:

- Я видел это «произведение искусства», проходя мимо. Кроме как непонимания для кого, чего, почему именно здесь, у меня этот объект других эмоций не вызвал. Судя потому, что инсталляция расположена там несколько месяцев, а ее заметили СМИ только сегодня, она не произвела впечатления на горожан. Видимо, автор хотел хайпануть на скандале, но не получилось. Я же в очередной раз убедился, что Екатеринбург - это город умных людей, которые могут отличить искусство от хайпа.