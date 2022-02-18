«Пьет похлеще мужиков»: на Урале майор полиции сбежала от мужа, запрещающего кутить

Пока неизвестно, вернется ли она на службу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ревде пять дней искали майора полиции Елену С. Тревогу забили коллеги, когда та не вышла на работу. В начале рабочей недели наряд приехал к ней домой, но муж Роман сразу ответил, что жена уехала на службу.

Вместе с Еленой пропала и ее Lada XRay. Как выяснилось, несколько дней офицер пряталась от супруга и матери в машине, а потом сняла номер в привокзальной гостинице. Знакомые семьи уверены, весь этот спектакль был лишь для беззаботного пьянства.

- Елена, несмотря на звание и погоны, является алкоголичкой, - рассказывают «КП»-Екатеринбург друзья семьи. – Пьет похлеще мужиков. Они с Ромой в браке три года, проблемы начались после рождения ребенка. Он вместе с тещей пытался образумить ее, но безуспешно. Ленка, когда выпьет, может его начать избивать, или мать. Рома нормальный мужик, работает пожарным. Он бы может и хотел ее бросить, но из-за ребенка не может.

На момент публикации в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области не смогли прокомментировать ситуацию.

- Отправьте запрос на имя начальника полиции Ревды, - пояснил официальный представитель главка Валерий Горелых.

Напомним, что в Качканаре оперуполномоченный вымогал деньги у росгвардейцев, которые переспали с его женой.