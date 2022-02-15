Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области разгорелся скандал вокруг капитана полиции из Качканара. Речь идет о 37-летнем оперуполномоченном Андрее Иванове (имена изменены – прим.ред.), в отношении которого Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье «Вымогательство в крупном размере». Как стало известно «КП»-Екатеринбург, в конце ноябре 2021 года на сыщика пожаловались два сержанта Росгвардии, служащие в военной части № 3275 в Лесном.

Контролеры подали заявления вместе. Оба утверждали, что Иванов вымогал у них деньги под угрозами. Поводом для давления стал секс с женой капитана МВД.

ПЛАТИТЬ БУДЕШЬ СЕМЬ ЛЕТ

По версии следствия, все началось 17 ноября. В тот день жена полицейского, служащая в той же части, написала своему 32-летнему сослуживцу с предложением «увидеться и пообщаться». Сержант охотно согласился и снял квартиру в Нижней Туре. Совместное распитие алкогольных напитков завершилось половым актом.

Но через десять дней, 27 ноября, Иванов подкараулил героя-любовника у его дома и пригрозил уголовным делом по статье об изнасиловании, а также пообещал рассказать всем его друзьям о случившемся. За молчание оперуполномоченный попросил 840 тысяч рублей, которые нужно было выплачивать на протяжении семи лет. По 10 тысяч каждый месяц.

- Иванов приехал к дому росгвардейца на служебной «Ладе». Требовал переводить по десятке каждый месяц на карту жены. Сержант отказался, и уже на следующий день написал заявление. Такого развития событий оперуполномоченный не ожидал, - рассказывает осведомленный источник «КП»-Екатеринбург.

300 ТЫСЯЧ ЗА ОДНУ НОЧЬ

Второй случай супружеской неверности датируется 26 ноября. В тот вечер жена капитана предложила коллеге выпить у него дома после смены. Сценарий был прежним: покупка спиртного, распитие, потом секс. Несмотря на поздний час, женщина поспешила вернуться домой к мужу. Уже утром, 27 ноября, он назначил сержанту встречу у торгового центра «Красная горка» в Нижней Туре.

Требовал 300 тысяч рублей, но росгвардеец платить отказался. Получив отказ оперуполномоченный отправился на встречу со вторым сержантом, о котором мы уже рассказывали ранее. Но и на нем нажиться не удалось.

- Пока точно неизвестно, как именно он узнал об изменах жены. Но, вероятнее всего, все стало известно, когда она пьяная вернулась домой. Возможно тогда жена и рассказала о своих «похождениях, - добавил инсайдер «Комсомолки».

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВКА ПОЛИЦИИ

Следственный комитет возбудил уголовные дела лишь спустя два с половиной месяца – 14 февраля. В конце января Иванова выгнали со службы.

- Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Если аморальная тема найдет свое подтверждение, он понесет также и предусмотренную законом уголовную ответственность. Кроме того, по итогам начавшейся служебной проверки за откровенные упущения в профилактической работе с личным составом принципиальную оценку дадут и непосредственным руководителям задержанного теперь уже бывшего представителя Качканарского гарнизона, - рассказал «Комсомольской правде» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Бывшему полицейскому грозит до семи лет лишения свободы. В Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев. Связаться с обвиняемым, его женой и потерпевшими на момент публикации не удалось. Со слов источника, знакомого с ситуацией, оба росгвардейца уже уволены со службы по отрицательным мотивам.