Вице-мэр Екатеринбурга объяснил, куда исчезли пробки в Академическом

Бубнов отметил, что также в Академическом сделали правильное светофорное регулирование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель мэра по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов объяснил, почему исчезли пробки в Академическом районе. Он заявил, что пробки это «ситуативная история» и вообще заторы находятся «в головах» людей.

- На самом деле, когда часть улицы перекрыли, люди приспособились: кому-то удобнее выезжать раньше, кому-то позже, - заявил он.

Бубнов отметил, что также в Академическом сделали правильное светофорное регулирование. Также он подчеркнул, что необходимо делать трамвайную ветку в Академический, иначе «из района можно будет выйти только пешком».

Заместитель главы Екатеринбурга добавил, что после открытия четной полосы движения перекроют нечетную сторону. Все работы хотят закончить 15 сентября.

Ранее Бубнов рассказал, что передачу трамваев в Екатеринбурге в концессию собираются начать в этом году. Он отметил, что желание поучаствовать в ней высказывали три крупных игрока.