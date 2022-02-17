На концессию претендуют «Синара», Уралвагонзавод» и «Трансмашхолдинг» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Передачу трамваев в Екатеринбурге в концессию собираются начать в этом году. Об этом заявил замглавы города Алексей Бубнов.

- Екатеринбург может объявить конкурс о концессии на развитие сети трамваев уже в этом году. Желание поучаствовать высказывали три крупных игрока. Это может быть не глобальная концессия на весь город, а какие-то участки трамвайной линии, - рассказал чиновник.

По его словам, сейчас на концессию претендуют «Синара», Уралвагонзавод» и «Трансмашхолдинг». Предполагается, что инвестор обновит подвижной состав и отремонтирует либо создаст, где это будет необходимо, контактные сети, трамвайные ветки, остановки и другую инфраструктуру.

Напомним, ранее АО «Уралтрансмаш» заявил о готовности заменить в Екатеринбурге 300 трамваев. В том числе компания готова сделать это в рамках концессии.