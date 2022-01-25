«Уралтрансмаш» заявил о готовности заменить в Екатеринбурге 300 трамваев по концессии

При этом «Уралтрансмаш» готов увеличить мощность до 250 трамваев в год

АО «Уралтрансмаш» заявило о готовности заменить в Екатеринбурге 300 трамваев. В том числе компания готова сделать это в рамках концессии. Об этом рассказал гендиректор Дмитрий Семизоров.

- В рамках развития городской сети электротранспорта готов поставлять современные модели трамваев по любой доступной схеме, будь то прямые или лизинговые договоры, а также участие в концессионных соглашениях, - высказался он на заседании Гордумы.

По данным «Уралтрансмаш», сейчас в Екатеринбурге нужно заменить не меньше 300 трамвайных вагонов. Цена односекционного трамвая доходит до 50 миллионов рублей. Срок его эксплуатации – 30 лет.

При этом «Уралтрансмаш» может произвести 150 вагонов в год. Однако мощность можно увеличить до 250 трамваев.

Ранее стало известно, что по улицам Екатеринбурга скоро начнет ходить трехсекционный трамвай. Он будет ездить по маршруту № 18(Шарташ – улица Волгоградская). Он уже прошел обкатку на новой линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

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