Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 15:54

В поселке Арти 32-летний мужчина напал на двух полицейских

Все произошло вечером 4 февраля на улице Малышева
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Стоит отметить, что за такое мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Стоит отметить, что за такое мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Арти 32-летнего мужчину заподозрили в нападении на двух полицейских. Все произошло вечером 4 февраля на улице Малышева. Тогда уралец по неизвестной причине ударил двоих сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся на дежурстве. После этого его задержали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Стоит отметить, что за такое мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее стало известно, что сотрудницу исправительной колонии в Невьянске подозревают в мошенничестве. По версии следствия, в 2021 году подозреваемая, воспользовавшись своим должностным положением, фиктивно оформила на одну из вольнонаемных должностей своего знакомого, который фактически трудовые обязанности не исполнял.