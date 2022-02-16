В поселке Арти 32-летний мужчина напал на двух полицейских

Стоит отметить, что за такое мужчине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Арти 32-летнего мужчину заподозрили в нападении на двух полицейских. Все произошло вечером 4 февраля на улице Малышева. Тогда уралец по неизвестной причине ударил двоих сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся на дежурстве. После этого его задержали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Стоит отметить, что за такое мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее стало известно, что сотрудницу исправительной колонии в Невьянске подозревают в мошенничестве. По версии следствия, в 2021 году подозреваемая, воспользовавшись своим должностным положением, фиктивно оформила на одну из вольнонаемных должностей своего знакомого, который фактически трудовые обязанности не исполнял.