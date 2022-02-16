«Не дали воссоединиться с семьей»: На Урале ищут родных фронтовика с юга

Виталий Ерохин ищет родственников или знакомых, которые знают, как сложилась их судьба. Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Нижегородской области из Городца Виталий Ерохин ищет родственников прадеда, которые живут в Свердловской области. Его прадедушка Иван Ерохин родился в Ставропольском крае, предположительно в 1900 году.

Во время Великой Отечественной Войны в 1942 году он попал в плен в Ростовской области. На юге у него осталась жена и четверо детей. Но с семьей Ивану не дали воссоединиться. После плена Ивана Ерохина отправили в лагерь Свердловской области.

У родственников есть предположение, что Иван Ерохин проживал в селе Покровское. Но вернуться на малую родину ему как бывшему пленнику не дали. На Урале Иван обзавелся новой семьей. А в 1952 году у Ивана Ерохина появился сын – Анатолий.

В настоящий момент Виталий Ерохин ищет своего родственника Анатолия Ивановича Ерохина. Как утверждает семья Ерохиных, они поддерживали связь с прадедом до его смерти в 1980 году.

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