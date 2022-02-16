Студенты колледжей Свердловской области выйдут с дистанта на следующей неделе

На дистант студентов отправили в начале февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области студенты колледжей и техникумов могут выйти с дистанта на следующей неделе. Об этом со ссылкой на заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова пишет ИА «Уральский меридиан».

- На следующей неделе будет рассмотрен вопрос о том, чтобы студенты колледжей и техникумов вышли с удаленки, - рассказал Павел Креков.

Он отметил, что решение о возвращении к очному обучению будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Также Павел Креков добавил, что дистант положительно повлиял на уровень заболеваемости.

Напомним, что ученики 2–8 классов вернутся за парты в четверг, 17 февраля. Их вывели на дистант вместе со студентами 2 февраля. К очной форме обучения вернулись и многие вузы.