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Общество1 февраля 2022 12:05

В Свердловской области большую часть школьников отправят на дистант со 2 февраля

Ученики пробудут на удаленке две недели
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Первоклассников, у которых в третьей четверти есть традиционные дополнительные каникулы, отправляют на отдых раньше

Первоклассников, у которых в третьей четверти есть традиционные дополнительные каникулы, отправляют на отдых раньше

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Свердловской области из-за стремительного распространения коронавируса большую часть школьников отправили на дистанционное обучение. По решению главы региона, они будут учиться удаленно в течение двух недель уже со 2 февраля, это касается учащихся 2-8 классов, а также студентов колледжей и техникумов.

- Вирус стал более заразным, подхватить омикрон намного проще, чем предыдущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений, написал на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Кроме того, первоклассников, у которых в третьей четверти есть традиционные дополнительные каникулы, отправляют на отдых раньше, они будут отдыхать со 2 по 16 февраля.

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