Власти Свердловской области отдадут часть ЕКАДа в концессию для реконструкции

Соглашение будет заключено на 30 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские власти отдадут 47 километров северного полукольца ЕКАДа в концессию для реконструкции. По словам заместителя губернатора региона Сергея Швиндта, дорога уже исчерпала свои возможности.

Предполагается, что соглашение будет заключено в конце 2022 года на 30 лет, некоторые компании уже заинтересовались этим предложением. Сергей Швиндт также добавил, что проект «дорогостоящий», а реконструкция участка дороги будет проходить в три этапа.

Напомним, что на трассе М-5 «Урал» появился еще один отремонтированный участок – на этот раз специалисты ФКУ «Уралуправтодор» торжественно открыли часть дороги под Сысертью: км 169+500 – км 171+000.

Окончательно трассу М-5 «Урал» закончат ремонтировать к концу 2022 года. К тому моменту она будет четырехполосной на всем протяжении – от Екатеринбурга до Челябинска.