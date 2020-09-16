Сегодня, 16 сентября, дорожники открыли обновленный участок дороги под Сысертью Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе М-5 «Урал» появился еще один отремонтированный участок – на этот раз специалисты ФКУ «Уралуправтодор» торжественно открыли часть дороги под Сысертью: км 169+500 – км 171+000. Работы по обновлению Челябинского тракта начались еще в 2017 году. На сегодняшний день отремонтировано семь транспортных развязок, устроены шесть разворотных петель и оборудованы четыре надземных пешеходных перехода.

- В 2018 году работы продолжились капитальным ремонтом участка км 130+215 – км 138+000, ремонтом путепровода 187-м километре и было устроено искусственное освещение на участке км 179+561 - км 186+101, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Специалисты установили надземный пешеходный переход Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году начался капремонт участков км 143+000 – км 153+000, км 171 – км 183, а также ремонт участка км 183 – км 191 и устройство слоев износа на транспортной развязке км 187+260.

Окончательно трассу М-5 «Урал» закончат ремонтировать к концу 2022 года. К тому моменту она будет четырехполосной на всем протяжении – от Екатеринбурга до Челябинска.

Трасса М-5, которую должны закончить ремонтировать к 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ