На екатеринбургском совете неравнодушных рассказали, где может появиться арт-объект «Урал»

Фото: Петр Любавин, Григорий Родионов, Сергей Каменский, Владимир Селезнев

В Екатеринбурге на совете неравнодушных обсудили площадки, где может появиться необычный арт-объект «Урал». Гигантскую головоломку планировали разместить в качестве стелы у аэропорта «Кольцово». Список потенциальных адресов представил главный архитектор города Андрей Молоков.

- Возможные варианты размещения: на площади первой Пятилетки; на пересечении ул. Челюскинцев и пр. Космонавтов; на круговой развязке в микрорайоне Новокольцовский, которой пока нет; у Драмтеатра, где проходят культурные мероприятия, - рассказал Андрей Молоков.

Напомним, в конце прошлого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил горожанам выбрать место для гигантского арт-объекта «УРАЛ», который проиграл в конкурсе на стелу у «Кольцово». Он написал на своей странице в Instagram, что ему в одинаковой степени нравится, как эта работа, так и петля Нестерова, ставшая победителем.