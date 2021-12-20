Мэр предложил горожанам выбрать место для гигантского слова «УРАЛ»

Фото: Петр Любавин, Григорий Родионов, Сергей Каменский, Владимир Селезнев

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил горожанам выбрать место для гигантского арт-объекта «УРАЛ», который проиграл в конкурсе на стелу у Кольцово. Он написал на своей странице в Instagram, что ему в одинаковой степени нравится, как эта работа, так и петля Нестерова, ставшая победителем.

- Она исполнена глубокого философского смысла. Лишь когда наблюдатель находит правильную позицию, элементы композиции складываются для него в слово «УРАЛ», - написал глава города. - Точно так же и сам Екатеринбург, Урал невозможно понять с наскока - эта истина открывается лишь тому, кто проделал изрядный труд души и ума для ее поисков.

Алексей Орлов попросил екатеринбуржцев оставлять свои предложения по месту установки гигантских букв в комментариях под постом.

Он также рассказал, что еще одна работа - ажурный «клубок» будет установлен в просторном холле аэропорта и в центре города.