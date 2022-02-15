Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 13:54

Свердловский Россельхознадзор выявил поддельное сливочное масло

Три образца из 17 оказались фальсификацией
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Специалисты исследовали масло на соотношение метиловых эфиров жирных кислот

Специалисты исследовали масло на соотношение метиловых эфиров жирных кислот

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский референтный центр Россельхознадзора с 24 января по 9 февраля проверил 17 образцов сливочного масла. 18% из этих образцов оказались поддельными, сообщает ведомство.

Специалисты исследовали масло на соотношение метиловых эфиров жирных кислот. При этом пробы поступили как от производителей, так и от свердловского Россельхознадзора, который проверял безопасность продукции.

Исследования показали, что показатели трех образцов сливочного масла не соответствуют требования нормативных документов. В них содержатся немолочные жиры. Это является признаком фальсификации.

Ранее специалисты Россельхознадора выяснили, что всего за первые 17 дней 2022 года в магазины Свердловской и Челябинской областей попало 46,5 тонн сливочного масла, которое непонятно кем и как сделано.