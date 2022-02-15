Свердловский Россельхознадзор выявил поддельное сливочное масло

Специалисты исследовали масло на соотношение метиловых эфиров жирных кислот Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский референтный центр Россельхознадзора с 24 января по 9 февраля проверил 17 образцов сливочного масла. 18% из этих образцов оказались поддельными, сообщает ведомство.

Специалисты исследовали масло на соотношение метиловых эфиров жирных кислот. При этом пробы поступили как от производителей, так и от свердловского Россельхознадзора, который проверял безопасность продукции.

Исследования показали, что показатели трех образцов сливочного масла не соответствуют требования нормативных документов. В них содержатся немолочные жиры. Это является признаком фальсификации.

Ранее специалисты Россельхознадора выяснили, что всего за первые 17 дней 2022 года в магазины Свердловской и Челябинской областей попало 46,5 тонн сливочного масла, которое непонятно кем и как сделано.