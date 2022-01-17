Прилавки магазинов на Урале завалили поддельным сливочным маслом

Также в конце декабря специалисты Россельхознадзора проверили 32 пробы масла. Десять из них оказались фальсификатом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Настоящее сливочное масло, то которое из молока делается, стоит теперь порядочно, но при этом без него на кухне никуда. Поэтому и подделывают его в России часто. Летом, например, «Комсомолка» писала о том, что в Санкт-Петербурге организация «Общественный контроль» проверила масло на полках магазинов – четыре из десяти образцов оказались фальсификатом.

Но и в Свердловской области с этим не все в порядке. Специалисты Россельхознадора выяснили, что всего за 17 дней 2022 года, в магазины Свердловской и Челябинской областей попало 46,5 тонн сливочного масла, которое непонятно кем и как сделано.

- В январе в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» управление Россельхознадзора выявило факт ввода в оборот сливочного масла с фантомных площадок в Арамиле и Екатеринбурге, - сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области. - Ведомство провело анализ оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов. Инспекторы установили, что предприниматель при переработке незаконно увеличивал в информационной системе срок годности вырабатываемой продукции.

По данным ведомства, всю продукцию предприниматель отдавал обществу с ограниченной ответственностью, после чего масло реализовывалось в магазинах. При этом, когда сотрудники Россельхознадзора решили посмотреть на место, в котором по документам производилось масло, то обнаружили там административные здания, которые не имели никакого отношения к производству.

- По факту введения в оборот товаров неизвестного происхождения ведомством готовятся материалы для передачи в ГУ МВД России по Свердловской области для рассмотрения и принятия мер в рамках возложенных полномочий, - уточняют в ведомстве.

Кстати, в середине декабря специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора исследовали 32 пробы сливочного масла из магазинов. Оказалось, что десять из них были подделкой, в которой жиры были растительные, а не молочные.