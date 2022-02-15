В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» отремонтируют зал прилета международных линий

Все пассажиры покидают аэропорт через терминал внутренних авиалиний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» в ближайшее время зал прилета международных линий будет временно закрыт на реконструкцию. Встречающие не смогут попасть в терминал во время проведения ремонта.

- Все пассажиры покидают аэропорт через терминал внутренних авиалиний. Встретить прилетевших международными рейсами в самом терминале теперь можно в зоне слева от входа в терминал МВЛ. Зал вылета международных линий и терминал внутренних авиалиний работают без изменений, - уточнили в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Ранее в уральской воздушной гавани днем, 15 февраля, самолет «Уральских авиалинии», направляющийся в Сочи, вернули на стоянку из-за технической неисправности. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. На борту воздушного судна находятся 133 пассажира, из них 10 детей. Представителем авиакомпании решается вопрос о замене воздушного судна.