Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 13:35

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» отремонтируют зал прилета международных линий

Встречающие не смогут попасть в терминал во время реконструкции
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Все пассажиры покидают аэропорт через терминал внутренних авиалиний

Все пассажиры покидают аэропорт через терминал внутренних авиалиний

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» в ближайшее время зал прилета международных линий будет временно закрыт на реконструкцию. Встречающие не смогут попасть в терминал во время проведения ремонта.

- Все пассажиры покидают аэропорт через терминал внутренних авиалиний. Встретить прилетевших международными рейсами в самом терминале теперь можно в зоне слева от входа в терминал МВЛ. Зал вылета международных линий и терминал внутренних авиалиний работают без изменений, - уточнили в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Ранее в уральской воздушной гавани днем, 15 февраля, самолет «Уральских авиалинии», направляющийся в Сочи, вернули на стоянку из-за технической неисправности. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. На борту воздушного судна находятся 133 пассажира, из них 10 детей. Представителем авиакомпании решается вопрос о замене воздушного судна.