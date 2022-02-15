В «Кольцово» самолет в Сочи из-за неисправности вернули на стоянку

На борту воздушного судна находятся 133 пассажира Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту «Кольцово» днем, 15 февраля, самолет «Уральских авиалинии», направляющийся в Сочи, вернули на стоянку из-за технической неисправности. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

- В 12 часов 25 минут в аэропорту «Кольцово» при движении воздушного судна авиакомпании «Уральские Авиалинии» по предварительной информации выявлена техническая неисправность передней стойки шасси. Рейс U6-219, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На борту воздушного судна находятся 133 пассажира, из них 10 детей. Представителем авиакомпании решается вопрос о замене воздушного судна.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Кроме того, сотрудники ведомства контролируют предоставление услуг пассажирам.

Напомним, четыре дня назад самолет «Уральских авиалинии», направляющийся в Сочи, также вернулся на стоянку из-за технической неполадки. В тот раз проблемы возникли с двигателем - он не запустился. Пассажиры ждали, когда специалисты устранят неполадку в аэропорту.