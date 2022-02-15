Куйвашев призвал звезд вкладываться в развитие Урала, как Светлаков

Куйвашев подчеркнул, что поступок Светлакова достоин уважения Фото: Борис КУДРЯВОВ

Губернатор Свердловской области поблагодарил шоумена Сергея Свелакова, который вложился в месторождение золота и меди под Нижней Турой. Также он призвал знаменитостей вкладывать деньги в развитие Урала. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

- Очень хочу, чтобы его примеру последовали и другие известные люди, ведь инвестировать в Урал не только почетно, но и прибыльно, - заявил глава региона.

Куйвашев подчеркнул, что поступок Светлакова достоин уважения. По словам губернатора, шоумен, уехав в Москву, не забыл свою малую родину. Помимо этого, глава региона заявил, что благодаря Светлакову в районе Нижней Туры появятся новые рабочие места и деньги.

По данным из открытых источников, шоумен купил 2,3% акций ООО «Горнорудная компания «Территория».