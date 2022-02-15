Сергей Светлаков вложился в месторождение золота и меди на Урале

Куйвашев отметил, что благодаря вложению Светлакова в районе появятся рабочие места и деньги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актер Сергей Светлаков вложился в месторождение золота и меди под Нижней Турой. За это его поблагодарил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев у себя в Instagram.

- Это достойно уважения: он не просто уехал в Москву и забыл про Урал, а вкладывает деньги в его развитие, - написал глава региона.

Куйвашев отметил, что благодаря вложению Светлакова в районе появятся рабочие места и деньги.

- Очень хочу, чтобы его примеру последовали и другие известные люди, ведь инвестировать в Урал не только почетно, но и прибыльно, - подчеркнул губернатор.

По данным из открытых источников, Светлаков стал одним из учредителей ООО «Горнорудная компания «Территория», которая появилась в середине осени 2021 года. Он приобрел 2,3% акций. Эта компания владеет ООО «Туринская ГРК».

Сергей Светлаков родился в Екатеринбурге. В 2000 году он закончил Уральский государственный университет путей сообщения. Там он стал капитаном команды КВН. Также Светлаков сотрудничал с «Уральскими пельменями». Позже он переехал в Москву. Шоумен появлялся на «Первом канале» и был резидентом «Comedy Club».