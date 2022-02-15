На Уктусе под окнами дома нашли тело молодого парня

Парень погиб на месте Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На Уктусе под окнами дома на Щербакова, 37 вечером, 14 февраля, нашли тело молодого человека. Как рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», парень выпал из окна. От полученных травм он скончался. В СК по Свердловской области произошедшее не комментируют.

Напомним, 10 февраля в доме № 46 по улице Машинная в Екатеринбурге с балкона 18 этажа выпала 12-летняя девочка. Ребенок от удара погиб на месте ЧП.

По словам очевидцем, с которыми пообщался корреспондент «КП-Екатеринбург», школьница упала в промежутке с 16 до 17 часов, а полиция приехала на место ЧП около 19:30. Все это время тело девочки лежало в канаве, которую выкопали во дворе коммунальщики.