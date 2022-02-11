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Происшествия11 февраля 2022 12:53

Полиция приехала не сразу: подробности трагедии с падением девочки с 18 этажа в Екатеринбурге

Ребенок случайно упал и погиб
Константин ПУЛОВ
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Девочка с мамой жила в новостройке

Девочка с мамой жила в новостройке

Фото: Константин ПУЛОВ

10 февраля в доме № 46 по улице Машинная в Екатеринбурге разыгралась трагедия. Здесь случайно с балкона 18 этажа выпала 12-летняя девочка. Ребенок от удара погиб на месте ЧП.

С такой высоты упал ребенок

С такой высоты упал ребенок

Фото: Константин ПУЛОВ

По словам очевидцем, с которыми пообщался корреспондент «КП-Екатеринбург», школьница упала в промежутке с 16 до 17 часов, а полиция приехала на место ЧП около 19:30. Все это время тело девочки лежало в канаве, которую выкопали во дворе коммунальщики.

Балкон, с которого упала школьница

Балкон, с которого упала школьница

Фото: Константин ПУЛОВ

- Она на забор упала, ей руку оторвало. Увезли тело после осмотра места ЧП около десяти часов вечера, - говорит жительница соседнего дома.

Ранее «КП-Екатеринбург» узнала со слов источника в правоохранительных органах, что девочка воспитывалась в неполной семье – она жила с матерью. Ее родители недавно развелись.

Тело нашли в яме. вырытой коммунальщиками

Тело нашли в яме. вырытой коммунальщиками

Фото: Константин ПУЛОВ

Возбуждено уголовное дело, ведется тщательное расследование. Официально информацию представители правоохранительных органов не комментируют.

ЧППроисшествия: ЧП