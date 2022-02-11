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Происшествия11 февраля 2022 8:17

В Екатеринбурге из окна новостройки выпала девочка

Школьница тяжело переживала развод отца и матери
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Именно отсюда выпал ребенок

Именно отсюда выпал ребенок

Фото: Константин ПУЛОВ

В Екатеринбурге вечером, 10 февраля, случилась трагедия в одном из домов по улице Машинная. Здесь из окна квартиры на 18 этаже случайно выпала 12-летняя ученица одной из районных школ.

Школьница воспитывалась матерью и тяжело переживала ее расставание с отцом. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сразу после поступления сообщения о трагедии на место выехали сотрудники полиции, которые изъяли личные вещи погибшей. Возбуждено уголовное дело.