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Общество15 февраля 2022 4:37

В Екатеринбурге продают картофелину в виде сердца

Продавец просит за нее 200 рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Продавец предлагает порадовать необычным подарком вторую половинку Фото: Avito

Продавец предлагает порадовать необычным подарком вторую половинку Фото: Avito

На Avito накануне Дня святого Валентина, 13 февраля, выложили объявление о продаже картофелины в виде сердца. Продает ее житель Екатеринбурга за 200 рублей.

- Мечтаете привнести оригинальность в свою жизнь? Этот прекрасный картофель создан, чтобы порадовать Вашу вторую половинку необычным подарком, - пишет продавец.

Напомним, недавно на этом же сайте житель Нижнего Тагила продавал «чипсу» в форме сердца аж за 50 тысяч рублей. В описании было указано, что владелец нашел ее в пачке Lay`s со вкусом «Итальянские колбаски».