На Урале «чипсинку» в виде сердца продают за 50 тысяч рублей

Забрать «чипсинку» можно в Дзержинском районе на улице Орджоникидзе. Фото: Avito

Житель Нижнего Тагила Никита продает одну «чипсу» аж за 50 тысяч рублей. Но «чипсинка» не простая, а в форме сердца, хоть и не очень ровного. Такое объявление появилось на Avito.

Объявление о продаже дорогой чипсы появилось 2 января. В описании указано, что владелец нашел ее в пачке Lay`s со вкусом «Итальянские колбаски». Забрать «чипсинку» можно в Дзержинском районе на улице Орджоникидзе.

Объявление о продаже дорогой чипсы появилось 2 января. Фото: скриншот Avito

Также 15 декабря на сайте появилось объявление о продаже нескольких «чипсин», которые вместе свернуты пополам, в Екатеринбурге. Их продает Сергей за пять тысяч рублей. Забрать товар можно на Уралмаше.

Ранее на Avito появилось объявление, что в Екатеринбурге продают коллекционную «чипсу» за 10 тысяч рублей. По словам автора сообщения, это редкая «чипсинка» Lay`s для коллекции. Также автор объявления отметил, что из нескольких таких кругляшков можно собрать ожерелье.