В Академическом районе Екатеринбурга построят малоэтажный поселок

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Недалеко от Академического района Екатеринбурга появится новый малоэтажный микрорайон: это будут трех и четырехэтажные дома повышенной комфортности и таунхаусы. Планируется, что его возведут в границах реки Патрушихи, улиц Амундсена, Цыганской и Европейской.

- У части жильцов будет отдельный вход в квартиры, террасы на первом этаже, двухуровневые квартиры, эксплуатируемая кровля, парадные с возможностью выхода во двор и на улицу, увеличенная высота жилищных помещений, - говорится в проектной документации, размещенной на сайте мэрии Екатеринбурга.

Площадь квартала составит чуть более 90 гектаров, а общая площадь жилых помещений будет достигать 280 тысяч квадратных метров. Также в планах появление в микрорайоне зоны кафе, магазинов, салонов красоты, ресторанов и других торговых точек.