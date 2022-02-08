На Среднем Урале за сутки COVID-19 заболели 5 245 человек

Жители Свердловской области массово обращаются в медицинские учреждения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по состоянию на 8 февраля 2022 года коронавирусом заболели 5 245 человек, из которых 1 699 человек приходятся на столицу Среднего Урала. 826 человек госпитализированы в больницы.

Также новые заболевшие COVID-19 зафиксированы в Верхней Туре, Верхней Пышме, Карпинске, Красноуфимске, Дегтярске, Невьянске, Серове, Первоуральске, Каменске-Уральском, Ревде, Кушве и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале составляет 257 103 человек, из которых 197 513 – выздоровели. За сутки из больниц выписали 569 человек.

Сейчас состояние 472 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 241 из них размещены в палатах реанимации, 162 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки еще 14 человек скончались от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 10 084 человек.