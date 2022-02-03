В историческом центре Екатеринбурга продают пентхаус за 79 миллионов

Квартиру расположена у Харитоновского парка. Фото: ООО "Кулиговская и партнеры"

В Екатеринбурге продают роскошный пентхаус, расположенный в жилой части отеля «Вознесенский» на перекрестке улице Шарташаская – Мамина-Сибиряка и Клары Цеткин. Стоимость квартиры составляет 79 миллионов рублей

Из окон пентхауса на 9 этаже открывается вид на Вознесенский храм и Храм на Крови. Также из дома есть собственный вход в Харитоновский парк. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Отметим, что в Екатеринбурге довольно часто выставляют на продажу жилую недвижимость, стоимостью в несколько десятков миллионов рублей. Как правило, это большие квартиры в домах по авторским проектам, расположенные в центральной части города.