Noize MC станет хедлайнером фестиваля в Екатеринбурге

Также Noize MC будет одним из экспертов фестиваля. Фото: Антанович Натан

Рэпер Noize MC приедет в Екатеринбург на фестиваль New/Open, который пройдет в феврале. Музыкант станет хедлайнером мероприятия. Об этом говорится на сайте продажи билетов на фестиваль.

- Noize MC выступит с особенной программой, состоящей из самых знаковых песен коллектива за все 18 лет существования группы, а также свежих треков, -говорится в описании.

Концерт рэпера пройдет 13 февраля. Сам фестиваль будет идти три дня с 11 по 13 февраля. Также Noize MC будет одним из экспертов фестиваля. Он будет участвовать в прослушивании музыки и оценке проектов участников New/Open Showcase Festival.

На фестивале выступят 50 музыкальных коллективов. Кроме того, будут лекции и воркшопы. На мероприятии можно будет встретиться с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетить шоурумы с музыкальной техникой и виниловый маркет.