У жителя Екатеринбурга в гараже нашли целую плантацию конопли

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В гараже 52-летнего жителя Екатеринбурга полицейские нашли целую плантацию конопли. Участковые при обходе частного сектора обратили внимание на подсобное помещение во дворе жилого дома. Внутри были найдены подозрительные растения, оборудование для выращивания и ухода, а также упаковки и емкости.

- Исследование показало, что изъятое является каннабисом и его частями. Масса высушенного наркотика, обнаруженного у подозреваемого, составила порядка 677 граммов. Ранее местный житель не имел никаких проблем с законом, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейским мужчина рассказал, что растения выращивал для личного использования и сбытом не занимался. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в крупном размере». Ему грозит до двух лет лишения свободы, до суда его отпустили под подписку о невыезде.