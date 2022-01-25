Жителям Верхней Салды дадут сертификаты в «Монетку» за прививку от COVID-19

За прививку обещают сертификат номиналом 500 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Верхней Салды пообещала горожанам выдать сертификаты в магазин «Монетка» за вакцинацию от коронавируса. Об этом власти сообщили в официальной группе администрации «ВКонтакте».

- Акция пройдет с 25 января по 15 марта, - говорится в сообщении.

При этом подарочный сертификат будет номиналом 500 рублей. Его смогут получить женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, которые поставили прививку или прошли ревакцинацию. Уточняется, что сертификаты будут выдавать волонтеры на городских пунктах вакцинации.

Поставить прививку от коронавируса в Верхней Салде можно поликлинике ЦГБ на улице Рабочей Молодёжи, 2А. В будни пункт работает с 08:00 до 16:00, по субботам - с 08:00 до 13:00, по воскресеньям - с 10:00 до 13:00. Также каждый день с 10:00 до 17:00 работает кабинет в «Доме Книги» на улице Парковая, 12.

Кроме того, вакцинироваться можно в здании мэрии на улице Энгельса, 46. Там пункт открыт в будни с 08:00 до 16:00, в выходные – с 14:00 до 17:00.