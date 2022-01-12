В Екатеринбурга зацеперы решили прокатиться на ледянке, привязанной к трамваю

Действие происходило на трамвайной остановке «Театр музкомедии» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга зацеперы попытались прокатиться на ледянке, привязанной к трамваю. Видеозапись опубликовал паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что действие происходит на трамвайной остановке «Театр музкомедии». Юноши привязали к прицепному устройству предмет, напоминающий ледянку. Затем двое молодых людей залезли на нее и стали ждать, когда трамвай тронется. Однако, когда транспорт сдвинулся с места, веревка оборвалась.

Ранее в Екатеринбурге погибла 13-летняя девочка-зацепер. Трагедия произошла 4 октября 2021 года. Она вместе с другом ехала на сцепке вагонов трамвая № 1, ехавшего по улице 8 Марта. Девочка не удержалась и упала на рельсы, когда вагон тронулся. Девочка училась в 7 классе «золотой» школы № 106 на Вторчермете. Ее похороны оплатил миллиардер Андрей Симановский.

В тот день сотрудники ГИБДД провели рейд и ловили подростков-зацеперов. С ними проводили профилактические беседы. Кроме того, ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

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