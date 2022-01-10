Ненужную новогоднюю елку примут по двум адресам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Период после новогодних праздников – это время, когда люди избавляются от елок. Но выбрасывать елки на дорогу не бережно по отношению к матушке природе, а также портят вид города. «Комсомолка» предлагает альтернативный вариант – пункты, куда принимают ненужные елки. Публикуем список адресов, куда сдать ненужную новогоднюю елку в Екатеринбурге в 2022 году.

Улица Антона Валека, 12

22 января 2022 года с 10 до 15 часов

#НЕМУЗЕЙМУСОРА бесплатно принимает живые ели, сосны и пихты. Сюда можно принести как целое дерево, так и их ветки. Деревья принимают без мишуры, новогодних игрушек, блесток и других украшений. Также перед сдачей дерева нужно снять с новогодней елки веревку, пленку и скотч.

Улица Металлургов, 87

С 24 января по 30 января 2022 года с 10 до 22 часов

Пункт расположен справа от главного входа в торговый центр «МЕГА» на станции «Разделяй с Мегой». Здесь принимают ненужную ель, сосну или пихту. Также сюда можно сдать гирлянду, батарейки и пластиковые игрушки.

В пресс-службе Екатеринбургского зоопарка рассказали, что они не принимают старые елки для животных. На елях, соснах или пихтах могут остаться частички мишуры или блесток, и этот новогодний мусор может навредить животным. Например, обитатели зоопарка могут их проглотить. Для их безопасности сотрудники зоопарка не проводят такую акцию.

Напоминаем, в Екатеринбурге нашли свалку елок после новогодних праздников. В районе УНЦ образовалась большая куча из выброшенных деревьев.