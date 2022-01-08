В Екатеринбурге нашли свалку елок после новогодних праздников

Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Жители Екатеринбурга заметили выброшенные после новогодних праздников елки. Деревья были свалены в большие кучи.

Фотографиями таких елочных свалок поделился telegram-канал «Свет Екатеринбург». Одна из свалок была найдена прохожими в районе УНЦ.

Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Напоминаем, что совсем недавно в Челябинске не все продавцы после празднования Нового года стали вывозить елки на утилизацию, а вместо этого бросили их на торговых площадках и уехали. Свалку из деревьев обнаружили жители города 1 января.

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