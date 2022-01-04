В Екатеринбурге начнут строить новую трамвайную ветку за три миллиарда рублей

Схема развития транспорта в районе Солнечный Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2022 году начнется строительство трамвайной ветки, которая свяжет микрорайон Солнечный рядом с Вторчерметом и центр уральской столицы.

На строительство новой трамвайной ветки потратят 3 миллиарда рублей, часть этой суммы город получит в качестве субсидии из федерального бюджета.

Длина новой трамвайной ветки составит всего 1,7 километра, она соединит новую конечную станцию рядом с улицей Чемпионов в Солнечном с существующей трамвайной веткой в районе остановки «Мусоргского». Строительство ветки займет около двух лет и завершится в начале 2024 года.

Также к лету 2022 года запустят трамвайную ветку между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. В конце декабря 2021 года ее протестировали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

В 2021 году начались работы и по строительству трамвайной ветки в район Академический, которая протянется к району от Татищева по Токарей и Серафимы Дерядиной. Ее запустят к 300-летнию Екатеринбурга летом 2023 года.