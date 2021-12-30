Пока только для VIP: трамвай Екатеринбург-Верхняя Пышма запущен

По традиции, после поездки глава региона разбил бутылку шампанского об новую трамвайную линию. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня, 30 декабря, своих первых пассажиров повез трамвай маршрута Екатеринбург-Верхняя Пышма. Ими стали губернатор Евгений Куйвашев, мэр столицы Урала Алексей Орлов и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

- Хотел до Нового года успеть посмотреть, как обстоят дела на трамвайной линии от Екатеринбурга до Верхней Пышмы, - написал в Instagram Евгений Куйвашев. - Стройка здесь уже полностью завершена, поэтому мы смогли протестировать маршрут уже прямо на трамвае. Сейчас заканчивается благоустройство площадки вокруг, монтируется освещение, остановки. Все это планируется завершить уже весной, чтобы летом, если все пойдет гладко, запустить движение. Событие просто эпохальное!

О строительстве трамвайной линии, которая бы соединила Екатеринбург и Верхнюю Пышму в регионе заговорили еще в 2017 году. Тогда планировалось, что запустят движение по ней уже в 2019 году. Трамвайная линия начинается от трамвайного кольца на Эльмаше. Далее он идет по Шефской, выходит на улицу Меридиональную, идущую параллельно с проспектом Космонавтов. Затем она уходит в тоннель под железнодорожным путепроводом и двигается вдоль Невьянского тракта с пересечением с ЕКАД в сторону Верхней Пышмы. Двигаться по путям будут низкопольные трамваи. Добраться от одного города до другого можно будет за 25-30 минут.

- При прокладке маршрута протяженностью в 17 километров использовано 36 километров рельсов, более 30 тысяч шпал, установлено 390 опор, отсыпано порядка 128 тысяч кубометров щебня, - уточняют в Департаменте информационной политики Свердловской области. - На маршруте будут работать 10 низкопольных вагонов, которые будут обслуживать 70 человек.

Всего на маршруте будет работать 14 остановок. По задумке, каждый год трамваем будут пользоваться четыре миллиона человек.