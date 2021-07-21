Трамвайную ветку в Солнечном построят в шесть этапов

Каждый год в микрорайоне население увеличивается на 2-3 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 21 июля проинспектировал микрорайон Солнечный на южной окраине уральской столицы.

Транспортное обеспечение и строительство трамвайной ветки – это то, что волнует 12 тысяч жителей микрорайона. Поэтому работа по этому направлению ведется постоянно.

Глава города проинспектировал развитие Солнечного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основным видом общественного транспорта для жителей Солнечного станет трамвай. Но пока ветку не построили, жителям приходится добираться до других районов города на автобусе, личном автомобиле, либо на такси.

Через несколько лет транспортная доступность микрорайона улучшится Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Основная проблема для жителей – это строительство трамвайной линии, - говорит Алексей Орлов. – Мы разбили эту работу на шесть этапов. По первому этапу у нас уже есть муниципальный контракт. Мы в его рамках работаем. Следующие этапы также находятся в работе.

Также через Солнечный может пройти маршрут городского электропоезда. Для этого нужно протянуть ветку городской электрички через Верх-Исетский пруд. А это возможно только с привлечением средств РЖД и из федерального бюджета.

В районе работают над развитием инфраструктуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 20 июля на встрече губернатора Свердловской области и главы СвЖД был еще раз представлен проект городской электрички.